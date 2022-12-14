國內離岸風電首次出現「0元價」！經濟部能源局今日(14)完成離岸風電第三階段區塊開發首期選商開價會議，宣布渢妙、海鼎等10風場拿到開發入場券，並依資格、出價做先後排序。對於競標價格，能源局低調不透露，但據了解，多數開發商都殺出流血價「0元」，即使排名後段班也逼近此價。讓國內離岸風電終於跟上國外最低0元風潮。此對比早期離岸風電躉購價每度5到6元，可說天壤之別。

區塊首階招商9月30日截止收件，共有6家、11風場遞標，由於單一家開發商規定上限不超過500MW(千瓩)，以首期3GW(百萬瓩)容量來說，被戲稱「同額競選」，人人有獎。

最終拿到首階入場券的10風場，前三名分別是哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙、科理歐永續能源（Corio）的海鼎二、海鼎三，後面依據是加能(北陸能源)、海盛(風睿能源)、環洋(台亞)、海峽(天豐)、北能(北陸)、達天(天豐)、又德(天豐)，僅風睿的海碩風場出局。

能源局解釋，海碩在資格審查初階段就因為資格不符未過關。至於入選10風場會依照業者容量上限、風場重疊狀況去做篩選，然後在年底正式函知各業者，無問題就簽行政契約，依規定須於2026、2027年完工。

據了解，在競標「底價單」上，最終前面入選開發商都寫下最低0元價，排在後面的幾家也逼近此價。這是國內首次出現離岸風電流血0元價，代表人民不用再花大錢購買綠電。至於開發商0元得標後。未來發的綠電將會主打企業購售電合約(CPPA)，自己找企業談價格出售。

能源局表示，這是與工業局先後召開多場「產業關聯分組」審查會議，後的結果，選商作業也正式宣告台灣離岸風電進入區塊開發階段走出新一步。