縣府鼓勵新創團隊發想創意，參加數位發展部辦理的「創業歸故里創新創業競賽」，代表新竹縣參賽的「恰口科研」公司，以防病蟲害植保劑和保鮮配方協助農友，獲得「創業歸故里」 季軍肯定。

縣長楊文科指出，新竹縣合作的新創團隊參加此競賽已連續3年獲獎，2020年「響起」公司獲得數位應用獎及服務推廣獎，2021年「捷德運動」公司榮獲亞軍，很高興今年「恰口科研」再次獲獎。

楊文科期盼獲獎新創團隊能持續運用智慧科 技，發展多元創新應用服務，刺激新竹縣在地產業發展，解決在地議題或困難。

行政處表示，縣府輔導的新創團隊「恰口科研」，以「精緻農業輔導計畫暨青農加速器」參賽，提案內容主要為開發天然植保劑，對於氣候、病蟲害為極佳的解決方案，在運送時可保鮮，並提供專有銷售通路。

「恰口科研」2020年曾在縣府舉辦的竹夢Young點子競賽獲得冠軍，歷經2021年商品化階段，目前已具備成熟商品、技術、計畫以回饋新竹縣各鄉鎮進行地方創生及農村再造。

恰口科研創辦人柯志渝，畢業於清大材料系，曾任職於工研院及半導體公司，目前正搭配物聯網系統，希望協助新竹縣農民，提升農產的良率，同時轉型電商及觀光果園。

恰口科研團隊在本次參賽與峨眉鄉在地青農楊宗凡合作，對種植柑橘做防病蟲害植保劑及採果後保鮮劑配方調整，並協助上架電商平台販售，目前正與五峰及尖石農友洽談，也歡迎有興趣的農友與恰口科研團隊聯繫。

恰口科研由初賽、複賽至決賽，獲得季軍獎項，有獎金50萬元。前年獲得數位應用獎及服務推廣獎的「響起」公司創辦人黃瑞仁，今年受縣府邀請擔任輔導業師，獲得5萬元獎金。