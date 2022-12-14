副總統賴清德今天登記參選民進黨主席，揭開2024總統大選序幕，外界也好奇，國民黨2024提名制度何時出爐。國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨目前還是專注在3場延長賽，包括嘉義市長選舉與2席立委補選。
林家興說，當這些選舉都告一段落，國民黨一起團結勝選之後，才會來討論2024的問題
黨主席朱立倫昨天則表示，國民黨三大方向就是「走對的路」、「提對的人」與「無私無我」，國民黨過去常常被批評自私自利，國民黨必須共同團結努力才能勝選，2024一定提名最強候選人，贏回2024。
副總統賴清德今天登記參選民進黨主席，揭開2024總統大選序幕，外界也好奇，國民黨2024提名制度何時出爐。國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨目前還是專注在3場延長賽，包括嘉義市長選舉與2席立委補選。
林家興說，當這些選舉都告一段落，國民黨一起團結勝選之後，才會來討論2024的問題
黨主席朱立倫昨天則表示，國民黨三大方向就是「走對的路」、「提對的人」與「無私無我」，國民黨過去常常被批評自私自利，國民黨必須共同團結努力才能勝選，2024一定提名最強候選人，贏回2024。
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