基隆市長當選人謝國樑14日與即將接任基隆市環保局的馬仲豪拜會基隆市議員，同時也是「基隆護海公投」領銜人王醒之，就台電協和電廠的第四天然氣接收站等相關議題討論。謝國樑強調，生態與能源應平衡發展，若涉及安全則無法妥協。另外明年初四接的環評會議，他也將會參加。

謝國樑說，他在選前便簽署了承諾書，要為基隆週邊海域生態盡一份心力，在上任前他特別與馬仲豪向王醒之請益。他認為，在能源轉型的同時，絕對不可以給基隆的民眾帶來任何的風險跟危害，而基隆如何在「生態與能源」之間獲得平衡，也是自己長久以來探究的重要議題。

王醒之表示，天然氣發電只是一個過渡性的發電方式，同時排碳量仍然非常高，所以我們需要有再生能源電廠的規畫，目前就在協和火力發電廠的外海5公里之內，有一個新的活火山，而海洋大學也研究多年，那邊發展地熱的潛能相當高，所以非常期待能夠邀請謝國樑準市長，能夠對這個議題有更多的著墨跟了解。

另一方面，王醒之也說目前全台灣已有16個縣市，推出了公共政策參與平台，但身為首都圈的北北基桃，卻唯獨基隆缺少這樣的設計，四接的議題也可能透過這個政策參與平台，逐漸形成社會共識與凝聚。

謝國樑指出，台電要在基隆港嘴興建四接天然氣接收站，大型的液化天然氣儲存槽緊鄰市區，將對於市民朋友的造成潛在的危害，自己一直不支持這樣的想法。此次座談也感謝王醒之議員，提供替代能源的建議方案與參考，同時，公共政策參與平台的規畫，自己也將在上任後儘快推動落實。

另外，謝國樑也承諾，環保署明年初舉行四接環評會議時，他非常希望能夠親自出席，代表基隆市民表達對環境保護的心聲。