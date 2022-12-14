國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇今天公布「上任4大目標」，要行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通下台，並要NCC、竹科管理局一起算總帳。民進黨立委參選人吳怡農今酸說，「要求任何人下台，她（王鴻薇）現在已經在做了，也不需要進到立法院來做。」

對於王鴻薇選上立委後的4大目標，吳怡農14日下午在植福宮受訪說，監督行政部門、跟行政部門一起找出最好的政策方向，這是立法委員最基本的責任，要求任何人下台，她現在已經在做了，也不需要進到立法院來做。

而王鴻薇談落跑議員時哽咽落淚，吳怡農表示，或許可以不要哽咽、也不用難過，留在市議會繼續為松山信義選民服務就好了。

媒體好奇，王鴻薇提出四大目標，是否希望王鴻薇提出政策內容？吳怡農表示，他提出國家安全的方向4大主張、松機遷移的5大主張，都是具體的可行方案，當然希望競爭對手在接下來3個半禮拜向選民交代，想要為大家做什麼，如何達成、如何解決現在社會面對最重大、最核心問題，這才是立委候選人應該做的。

至於是否擔心選戰又被國民黨選戰操作仇恨值影響？吳怡農強調，自己從參選第一天就跟大家承諾、報告，會堅持正向、正面、乾淨的選舉，不管接下來選舉多麼辛苦，不管對手多麼抹黑、繼續操作仇恨、貼標籤，都還會守著這承諾。

他說，因為他知道這是社會大眾所期待，希望民代、立委是能針對議題、影響大家的重要議題提出具體方案，這才是民主競爭應該有的內容，他會繼續努力，也拜託大家明年1月8日記得出來投票。