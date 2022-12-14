為提供消費者更多元的購車選擇，HINO商用車台灣總代理和泰汽車正式導入5噸廂式及貨斗樣式完成車，還可依使用需求客製化加裝單缸或雙缸升降尾門及相關配件，節省以往購入底盤車後等待打造車體的寶貴時間，讓顧客一站購足、賺錢免等。HINO 5噸完成車提供常溫廂式、冷藏廂式、冷凍廂式、木床貨斗及不鏽鋼貨斗等5款式樣。自本月19日起至明年1月19日於全台據點展示。

可依使用需求加裝單缸升降尾門及相關配件。（和泰汽車提供）

和泰汽車表示，為了滿足消費者「載越多、賺越多」需求，常溫廂式車將廂內空間最大化，長軸版廂體尺寸最大為長4350mm、寬1920mm、高2000mm，廂體配備鍍鋅防撞護板及底板，提升載運貨物耐久度與防護性。此外，可客製化加裝兩側門或另選配方便固定貨物的地勾、排勾，不論輕、重積載的運輸業者都適用。

可依使用需求加裝雙缸升降尾門及相關配件。（和泰汽車提供）

冷藏廂式車與冷凍廂式車車體分別使用50mm/100mm高保溫斷熱PU高壓發泡材質，以及高效能冷藏（-5℃）/冷凍（-20℃）機組，提供滿足生鮮、冷凍食品類業者對裝載貨品不同溫度需求，若搬運貨品時希望維持更良好的冷房效果，還可搭配選購保冷門簾。此外，除比照常溫廂式將廂內空間最大化，廂體配備不鏽鋼防撞護板及底板，兼顧運送生鮮物品過程的完整性與新鮮度。

HINO 300系列5噸完成車自12月19日起至明年1月19日於全台營業據點展示。（和泰汽車提供）

貨斗樣式車款分為適用載運一般貨物的木床，以及適用農林水產業的不鏽鋼兩種材質，長軸版木床貨斗實內尺寸最大為長4255mm、寬1930mm、高380mm，可提供充足的載運空間。木床貨斗配備鋼製橫樑及高承載人造材底板，有效提升貨物載重；不鏽鋼貨斗則針對載運農漁貨物特性，設計防鏽材質車體並附有排水孔，讓顧客使用時更易於清潔保養。