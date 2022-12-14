屏縣發行創意農民曆與月曆，網友敲碗期待。(林和生攝)

屏東縣政府今年推出「2023屏東農民曆－探索屏東」，分享「宜出行」的12條體驗路線，盼為疫情解封做準備，作為國旅出遊指南。

配合時節，農民曆中以遊程規畫為主題，冬季前往浸水營古道健行、哈尤溪溯溪、東港林邊濕地公園賞鳥；春天到高樹體驗採芋樂、大光社區潮間帶教室、來義二峰圳一探百年大圳伏流水的秘密。

夏天登上九棚鼻頭草原吹療癒海風、墾丁社頂夜間探秘、萬巒五溝水認識水草；秋天到雙流國家森林遊樂區走瀑布步道、小琉球潛水、內埔東片認識友善耕作。邀請民眾在各路線中探索台灣特色動植物，感受屏東四季生態的豐盛，讓身心五感獲得療癒釋放。

屏東縣政府研考處長黃國榮指出，繼去年首次發行「屏東創意月曆」獲得廣大迴響，縣府「2023屏東創意月曆」以「屏東直送」為概念，將各月份重要活動或節慶代表物件蒐集、繪製其中，並特別邀請屏東新生代作家陳凱琳撰寫12首短篇新詩。

再搭配4款摺紙設計，希望透過細緻圖畫、有深度的文字及趣味手作，將南國滿滿的熱情直送民眾手中，吸引大家對屏東的好奇與關注。

上述兩款詢問度破表的農民曆及創意月曆限量發行各4萬份，即日起在屏東縣政府南北棟服務台、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心（屏東店）服務台及台北、台中、高雄等火車站旅遊服務中心均可免費索取。