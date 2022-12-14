財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中分享，大環境對台股12月的可能影響，以及元大台灣50（0050）的操作方式，和元大高股息（0056）的增加成分股至50檔的看法。

以下為影音內容：

台股在12月初都出現上上下下震盪的局面，目前並沒有看到如同市場預期會出現所謂的12月行情的狀況。有兩個利多的因素，一個是股神巴菲特買進台積電，另外則是美國公布10月份CPI。上述這兩個缺口是不能夠跌破的，台股站上了季線，季線目前位置約莫在13827點，這個點不宜跌破，觀察台股後續走勢，就看這些支撐能不能守得住。如果支撐守住，又在美國的助攻之下，或許短期時間之內看有沒有機會挑戰年線的部分，年線的位置在15777點左右這個位置。

元大台灣50（0050）

0050今年最高152.4元，最低是跌到96.5元，在跌破十年線或是五年線（102或103元左右），是當時給出可以買進的建議訊息。若是0050往上突破本波高點119.5元，之前持有的人可以考慮加碼做短多，在到某一個時間點出清，維持原有的持股數目。假設持續往下且不幸破底，就往下找支撐在哪個地方，譬如季線明顯出現3到5天不破底，就可考慮進場加碼買進。

元大高股息（0056）

0056的變化從原本的30檔成分股，增加至50檔。50檔成分股做出一些汰換，產業數將從9個增加至15個，目前占比最高的「電腦及週邊設備」，權重自36.8%降至14.4%，並新增「金融保險」、「其他電子」、「紡織纖維」、「玻璃陶瓷」、「塑膠工業」、「貿易百貨」產業，擴大收益來源並分散單一產業風險。過去投資人對於0056的擔心，買了太多航運股，或者產業單一性在電子股比較大，經過這次調整之後分散了更多，未來可能股價會更穩健，也就是波動會有越來越低的趨勢。這樣對於要長期持有0056的投資人來說，應該算是一件好事，但如果是為了要賺價差，未來可能價差的波動就變得比較小。

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