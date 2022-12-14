美國11月消費者物價指數(CPI)年增7.1%，低於市場預期的7.3%，靜待聯準會(Fed)將宣布的最新利率決策，周二美股四大指數全數收紅，周三美股期貨電子盤亦漲勢逐漸擴大，周三台股開高走高，由電子權值股回神領軍，汽車股同場競速，早盤在14700上下震盪，隨後穩住關卡驚驚漲，漲幅超過200點，尾盤收在當日最高，收復5日線、月線、14600、14700大關。

周三終場，加權指數上漲216.40點或1.49%，報14739.36點，成交量略增1893.31億元；櫃檯指數上漲3.12點或1.67%，報189.41點，成交量同樣增至636.22億元。

權值王台積電(2330)反彈有勁，同樣收在最高，收漲9元或1.91%，報480.5元；聯電(2303)收漲0.65元或1.48%，報44.45元，也收在相對高檔。聯發科(2454)、鴻海(2317)亦雙雙上揚近1.5%。

高價股方面，一片喜慶紅，500元以上僅藥華藥(6446)收持平，其他全數勁揚，股王股后大立光(3008)、信驊(5274)分漲3.2%、4.62%，M31(6643)漲停，力旺(3529)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)、和泰車(2207)、晶心科(6533)、精測(6510)、矽力*-KY(6415)等也皆大漲半根漲停板。

航運跌幅最劇，惟跌幅已收斂，生醫、鋼鐵、水泥也收黑。其中生醫中，台康生技(6589)乳癌生物相似藥EG12014美國藥證還要再等，周三開盤跳空鎖住跌停，持有台康6%的台耀(4746)也重挫近7%、代工充填廠南光(1752)跌幅逼近5%，拖累整體類股的表現，然而缺藥荒題材續燒，松瑞藥(4167)續衝漲停板、中化(1701)也漲近半根漲停。而航運由貨櫃三雄的長榮(2603)、陽明(2609)拖累，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)則上漲約1%相對有力。

汽車漲幅先鋒，由瑞利(1512)漲停領頭，和泰車、為升(2231)、裕日車(2227)等也強悍，汽車類指收漲3.39%。玻陶、電腦周邊、油電燃氣也收漲2%以上，而半導體、電子分別收漲1.99%、1.82%，而成交比重來看，半導體升至3成占比以上，電子則略降，化工、生醫也略增占比。

大宇資(6111)即日起祭出庫藏股，股價護體，急漲衝上53.9元漲停作收。

美國聯準會利率決策會議及會後聲明，將提供更明確利率展望，預計明年將進入升息循環經濟尾聲，有利投資市場，今年尾聲，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，年底前為外資放長假期間，股價大漲、大跌的機率低，將由內資的作帳行情與做夢行情主導盤勢，中小型股的表現相對看好，呈現電子與傳產股的輪動行情。法人亦分析，外資陸續放假，內資對台股影響力將逐漸提升，由內資主導台股年底前行情，個股有勝出機會。