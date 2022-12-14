香港資深男演員江華擁有俊俏的外表，早年出道就因神似劉德華的外表，受到粉絲注意，1996年飾演《西遊記》中的唐三藏後，獲得「最帥唐僧」的美名，自此他的桃花運大開，後來還因拍攝《但願人長久》與大8歲老婆麥潔文墜入情網，然而這段當時少有的姊弟戀曝光後，不到2年兩人就宣布分手。

當時才拿下香港金像獎「最佳新演員獎」的江華，正是最意氣風發之時，很快地他又因拍戲《賭神秘笈》和女星萬綺雯傳出緋聞，據傳當時麥潔文主動致電給江華，兩人舊情復燃，並在1992年底攜手步入禮堂，婚後生下1子1女，過著幸福又甜蜜的生活，打破原本外界對他們的不看好。

沒想到，江華在1996年拍攝電視劇《我和春天有個約會》時，竟與女主角鄧萃雯因戲生情，被媒體拍到連6天同居的畫面，某次鄧萃雯還下樓丟垃圾，兩人的生活就像是一對夫妻。對於漫天謠言，鄧翠雯毫不畏懼，直接在TVB慶功宴上揚言，「兩人相愛，無關他人」，不過當時麥潔文正懷著第二胎，此舉讓她的演藝事業受到衝擊，而打擊同樣也不小的江華則切斷這份感情，重回妻小的身邊，直到2013年拍完最後一部戲，就選擇淡出演藝圈，轉行靠販賣保險維持生計。

江華61歲的外貌依舊凍齡帥氣。(圖/江華 抖音)

2021年底，江華才正式在社群宣布回歸，並開啟直播帶貨的生意，不過後來疑似因為業績慘澹，才短短半年，就宣布停止營業，現年61歲的他仍經常上傳短片和粉絲互動，最近他將髮型改為俐落風格，不少粉絲都誇說彷彿比以前年輕20歲，「感覺像變了個樣」、「華哥怎麼變這麼瘦！！」、「越來越年輕了！」