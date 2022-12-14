國防部部長邱國正7日在立法院表示，年底前會公告義務役兵役延長方案，總統府發言人張惇涵卻稱「目前沒有確定時程規劃與定案」，引發輿論譁然。台大政治系教授王業立表示，從這次九合一選舉結果可見，年輕人不像過去那樣一面倒挺綠，兵役延長已招致年輕選票反彈，民進黨政府恐怕也正審慎考量這件事的影響，不敢貿然宣布相關政策。

王業立今（14）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，雖然邱國正說希望兵役延長方案年底可以確定，但總統府的態度似乎比較遲疑，這樣的考量還是跟選舉有關，畢竟兵役延長可能導致年輕人反彈，這樣對綠營選舉就會有所影響。

王業立分析，從這次九合一選舉結果可見，年輕人已經不像過去那樣一面倒支持民進黨。例如台北市之戰，數次民調都顯示，年輕人最支持的是民眾黨支持的黃珊珊，其次是國民黨的蔣萬安，民進黨的陳時中則在三人中敬陪末座，即便這可能摻雜個人因素等影響，但至少民進黨已不像過去那樣受到年輕人瘋狂支持，年輕人支持民進黨的熱情也不像過去那麼大了。

對此，王業立直言，如果這時再加上兵役延長的問題，民進黨必然會擔心自己喪失許多年輕選票，甚至會對2024大選不利，這會是民進黨考量的因素，民進黨政府可能正在審慎考量這樣的影響。