人安基金會台東平安站提前夜訪發放暖暖包、禦寒衣物及熱食。（人安基金會提供／蔡旻妤台東傳真）

周末將迎來入冬最強冷空氣，各地氣溫明顯下降，為避免寒流造成憾事發生，人安基金會台東平安站提前夜訪發放暖暖包、禦寒衣物及熱食，並開放臨時夜宿空間，讓寒士在漫長冷夜中，有保暖物品及避寒處，度過此波寒流。

氣象局表示，中部以北及宜蘭花蓮低溫普遍為8至10度，南部及台東也只有11至13度，局部溫度再更低一些，周日白天溫度回升也不明顯，整日偏冷。寒冬來襲，對露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱鉅。

為避免街友凍死街頭等憾事，人安基金會台東平安站本周在寒士聚集處，如台東火車站、公車轉運站、海濱公園等共5處不定期發送圍巾、毛帽等禦寒物資，讓他們可以保暖頭部及手腳，亦可防範因溫度降低或氣溫驟降時，可能造成心臟病及急性中風發作的機會。

人安台東平安站長翁任賞表示，許多街頭流浪者面對失業困境、中高齡、多重慢性病的狀況，平安站加強防寒關懷機制，如加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食等禦寒物資。若氣溫低於15度以下，掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。

此外，每年農曆年前，人安與創世、華山策略聯盟辦理「寒士吃飽30」的尾牙宴，已持續邁入33年，今年受疫情影響仍採「送禮到家」的服務模式，在歲末年終給露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、低收老人及清寒單媽等弱勢家庭。

愛心專線：(89)349-297、劃撥帳號：0671-4918（戶名：人安基金會）。