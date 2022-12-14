朝陽科大推動SDGs成果卓越，連續6年榮登世界綠能大學評比全球百大。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

為避免焚燒造成空污，朝陽工業設計系USR團隊利用廢棄葡萄藤，打造多樣的生物炭產品，獲選天下U20國際青年論壇最有影響力獎。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽師生研發「農廢再生炭化爐」，將農業廢棄物再生利用，榮獲2022年馬來西亞MTE-SDG永續發展目標國際發明展銀牌。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

2022年「世界綠能大學評比」結果出爐，來自全球計1050所大學參與，以「基礎設施」、「能源與氣候變遷」、「水資源」、「廢棄物處理」、「交通運輸」及「教育」等6大面向評比，其中，朝陽科技大學排名世界第64名，連續6年榮登全球百大，表現傑出。

朝陽科大指出，在「能源與氣候變遷」及「廢棄物處理」2項指標，表現最亮眼，包括，工業設計系以廢棄葡萄藤打造多樣的生物炭產品，避免焚燒造成空污，為逆轉氣候變遷做出貢獻，獲選天下雜誌第2屆U20國際青年論壇最有影響力獎。

團隊研發「農廢再生炭化爐」將農業廢棄物再生利用，榮獲2022年馬來西亞MTE-SDG永續發展目標國際發明展銀牌。朝陽科大校長鄭道明說，推動聯合國永續發展目標（SDGs）成立永續發展推動委員會，宣示2021年為朝陽永續發展元年，致力年降2％的能源使用，並宣告2030年減碳50％，2045年達成淨零排放之目標。

朝陽科大目前全校開設逾4000門與永續發展指標相關課程，連續4年進榜英國泰晤士高等教育（THE）世界大學影響力排名，連續3年榮獲天下USR大學公民獎私立技職第一，並勇奪「2022TCSA永續典範大學獎」，為全台私立科大唯一獲獎。師生致力永續發展之卓越成果，廣受國際肯定，展現舉足輕重的社會影響力。

朝陽科大助理副校長兼總務長張華南表示，10年來朝陽節電量超過1600萬度，相當於台灣4800戶家庭年用電量，並減少約1700公噸溫室氣體的排放，相當於50座大安森林公園減碳量，迄今減碳率達45.8％；在用水方面，朝陽師生每日的人均用水量僅17.5公升，遠低於各大學之平均值。

除推動永續發展不遺餘力之外，朝陽科大亦為全台各大學中領先取得環保署認證「環境教育設施場所」之學校，長期協助弱勢團體及偏遠學校改善耗電環境，未來朝陽也將持續透過大手攜小手，協助中小學或弱勢社福機構建置永續環境，同時藉由與各大學及NGO建立之夥伴關係，追求校園環境永續發展。