醒吾科大日前參加「2022 TSIA國際美業菁英賽」，再次展現奪金實力，在國際藝術果凍(花卉)創作組、國際馬卡龍藝術創作組，共囊括二十個獎項。特別令人關注的餐旅管理系三年級吳沛蓁，在資源教室輔導員林雅羚老師協助下，學習果凍雕花僅短短兩個月，即一舉奪得藝術果凍(花卉)創作組冠軍，為校爭光!

本次「2022 TSIA國際美業菁英賽」，除了參賽同學表現亮眼之外，更有餐旅管理系張哲維老師受邀為美饌總監察長、林雅羚老師為評審長、以及畢業校友蔡永馨為監察長的職務，凸顯醒吾科大老師及學生們的專業素養已備受肯定。

醒吾科大餐旅管理系三年級吳沛蓁，第一次參賽以「爭奇鬥艷」一舉奪得藝術果凍(花卉)創作組冠軍，為校爭光。(醒吾科大提供)

醒吾科大餐旅管理系三年級吳沛蓁(圖中)表示，會學習果凍雕花是因為媽媽說：「不管什麼事都可以去嘗試、去學習，才會知道自己喜不喜歡。(醒吾科大提供)

餐旅管理系三年級吳沛蓁，也是資源教室的學生，第一次參賽就榮獲國際藝術果凍(花卉)創作組冠軍，她表示非常意外也無法相信，直到上台領獎的那一刻，才發現這是真的，並享受這份榮耀與喜悅。吳沛蓁性格內向、學習能力較緩慢，雖然在果凍花的設計上花比較長的時間構思，但也因為她具有耐心及細心的優勢，讓她在比賽中脫穎而出。

吳沛蓁害羞地說，因為家住中壢每天搭火車轉公車來學校上課，往返車程就要花五、六個小時，喜歡製作中式點心及麵食，像是水餃、燒賣、酥油皮等；會學習果凍雕花是因為媽媽說：「不管什麼事都可以去嘗試、去學習，才會知道自己喜不喜歡。」所以10月才開始學習果凍雕花，兩個月後就參加證照考試及比賽，能獲得冠軍真的非常開心。

「2022 TSIA國際美業菁英賽」，醒吾科大獲獎學生與美饌總監察長醒吾科大餐旅管理系張哲維老師(二排右)合影留念。(醒吾科大提供)

醒吾科大餐旅管理系張哲維老師(圖中)、林雅羚老師(圖右一)、以及畢業校友蔡永馨(圖右二) 接受「2022 TSIA國際美業菁英賽」頒發評審監察委員聘書。(醒吾科大提供)

已在醒吾科大資源教室擔任輔導員13年的林雅羚老師表示，要用心地去關心瞭解每一位學生的身心狀況與家庭背景，才能瞭解學生的個別狀況並進行輔導，讓他們在大學四年當中，學習自我管理及自我決策，並為自己行為負責，更要啟發學生的興趣，讓他們知道自己想要的是什麼，然後帶著他們一起學習、一起成長。

林雅羚更語重心長地說，除了啟發學生之外，更要協助他們取得一技之長，所以在三年級下學期開始，對學生們進行職涯評估、能力評估、工作條件分析等，進行為期三個月的輔導，並由職評員協助輔導就業。醒吾科大已與台北市、新北市、桃園市的勞工局合作，讓學生們能安心就業並在畢業後持續追蹤他們的就業狀況，隨時給予協助，為這些需要照顧的弱勢學生們提供最堅強的後盾。