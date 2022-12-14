邱鋒澤今出席電台活動擔任「hito最大ㄎㄚ」。(Hit Fm聯播網提供)

邱鋒澤今出席電台活動擔任「hito最大ㄎㄚ」。(Hit Fm聯播網提供)

邱鋒澤暌違2年，將發行第5張個人專輯《DEEP AWAKENING 見過深淵的人》，今(14日)擔任Hit Fm聯播網2023年1月「hito最大ㄎㄚ」，新歌〈DEEP〉是邱鋒澤第一次嘗試舞曲，他笑說，2023年最大的突破就是首次收錄了唱跳舞曲，「試試看，試水溫，如果反應不好就唯一一次啦！」

他說，因為這次專輯講是挑戰自己的舒適圈，以往唱情歌比較多，這次來一點不一樣的東西，〈DEEP〉這首歌剛好適合跳舞，另外還有幾首歌曲是壓箱寶，陸續會曝光MV。被問到有沒有跟五堅情最擅長舞蹈的小賴討教，他表示，拍攝過程中小賴有來探班，小賴提出一些很專業的建議跟重點，當下他才覺得「原來小賴真的很懂舞蹈」！

邱鋒澤同步宣傳個人專輯，接下來也要參與五堅情、九澤CP合體行程，一個人當三個用，十分忙碌。他說，明年3月4日會在香港舉辦五堅情「Moon Landing 月面著陸香港演唱會」，希望秒殺的話可以有機會加場，也希望去各地同地方跟堅果見面，明年也希望五堅情能做出一張專輯。

新的一年即將到來，電台準備了象徵飛向希望的巨型紙飛機，請邱鋒澤寫上2023年新年願望，邱鋒澤寫下「World Tour」以及「更帥」兩個希望，他說，希望無論是他個人、五堅情、九澤CP都能唱給更多地球上的人聽，另外「更帥」的部分，他提到，「帥還是滿重要的，希望自己好看，歌迷看的開心，慢慢從小綿綿變成大MAN羊」，成為更帥的全方位歌手。