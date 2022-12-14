今年九合一選舉，無黨籍立委高金素梅輔選5位鄉長候選人，當選3位；輔選17位議員候選人，當選13位，前台北市議員羅智強更形容她是輔選天后。羅智強今(14)日在臉書PO出一段約一分半的影片狂讚高金素梅，並表示高金素梅是他見過「最無私」的政治人物，「台灣如果多一點高金素梅，政治就不會那麼烏煙瘴氣」。
羅智強在臉書PO出影片大讚高金素梅，並表示高金素梅是他見過最無私的政治人物，永遠把別人的事看得比自己還重要。羅智強感嘆表示，台灣如果多一點高金素梅，政治就不會那麼烏煙瘴氣。
羅智強在影片中表示，從政那麼久，沒有看過像高金素梅這樣，永遠把別人的事情看的比自己重要。他說自己輔選三個子弟兵都覺得精疲力盡，對於高金素梅輔選這麼大的一個團隊感到佩服。羅智強認為，高金素梅讓原住民朋友能夠在政治上開枝散葉，有更多服務原民朋友的機會。
羅智強也提到，他以前認為自己很厲害，不管是勤勞度、走路的能力或是為別人付出的心，但是看到高金素梅，就覺得人外有人天外有天，「一強還有一山高」。羅智強表示，高金素梅真的是用無私的精神讓台灣政治更善良，讓更多好的人可以出頭天。
文章來源：羅智強臉書
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