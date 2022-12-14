台北市長柯文哲（右）14日視察市定古蹟「臺北工場」修復工程。（劉宗龍攝）

柯文哲12月25日即將卸下8年的台北巿長，預計將先回台大醫院任職，不過為了2024總統大選，柯文哲已悄悄準備成立基金會備戰，今柯受訪證實此事，並強調是拜託北捷董事長李文宗在幫忙籌備，自己不知道進度，「 設個基金會，有人要捐我就跟他說聲謝謝，重大選舉還是要雇人，人都不雇要怎麼打選戰也不可能。」

有意角逐總統大位者必備基金會來鞏固財源及支持度，據了解，柯文哲已積極籌備中，目前因仍是台北巿長身份，加上卸任巿長後仍會短暫回到台大醫院任職一個月，考慮到法規問題，只能將基金會成立時程壓後。

柯文哲今下午前往視察市定古蹟「臺北工場」修復工程，會後受訪被問及此事，柯文哲坦蕩證實，並表示台灣的政治人物到現在為止沒有協會、基金會的，大概只有一個，以前就有人建議他要用當市長的時候，設基金會募款才有錢。

柯接著表示，但是自己想了很久，有一句話，人一無所有的時候才看得清楚自己，在當市長如果弄個基金會，人家捐五百萬、一百萬，市府可能會很為難，但是如果有一天不當市長， 設個基金會，有人要捐就跟他說聲謝謝，這樣比較沒有壓力。

而媒體問及目前基金會進度以及如何取名，柯則簡單表示，基金會都是拜託李文宗在處理，也不曉得進度需要再問看看，至於取名柯文哲則賣關子表示「你看到就知道了」。

另有媒體問及，柯曾說過在任內設置基金會就像戴上魔戒，套上就拿不下來，因此才在卸任後成立基金會？柯附和道，如果市長任內人家捐個一百萬、五百萬，然後突然隔幾天又拿一個陳情案就很為難，所以最後想説算了，不當市長再來設。

至於設置基金會替2024備戰，下一步如何著手，柯表示，「我還在想」，更反問媒體有沒有建議，最後表示，通常是這樣，先弄個辦公室有個基金會，人找到後大家坐下來討論，再討論下一步要怎麼做。

談到2024，媒體就問及副總統賴清德今日登記參選黨主席，會覺得民進黨2024定於一尊嗎？柯文哲逗趣回應，「我怎麼會曉得，我又不是民進黨的。」，至於國民黨的最強對手是否為侯友宜，因受訪時間有限，柯文哲不予回應。

而另外針對內閣改組，外傳此屆九合一選舉民進黨籍落選的人，大多都會入閣，蔡政府也被批評是沒有檢討，對此柯文哲僅表示，到內閣檢討也是個方法。