路透社報導，中國最大晶片製造商中芯國際將全力衝刺成熟製程產量，這個已經問世10年的技術對許多產業的供應鏈至關重要，這在美國敲響了警鐘，已經有部分國會議員正設法阻止該廠坐大。

TechInsights晶片經濟學家Dan Hutcheson表示，如果真如路透社周二所做的獨家報導，中國宣布砸下1兆元人民幣（約1,440億美元）扶植國內半導體產業，美國和其盟國可能進一步收緊對中國半導體業的限制。

從前總統川普政府開始，美國便持續收緊意在阻止中國發展高科技的「緊箍咒」，先是切斷全球最大電信公司華為技術進入美國市場與取得美國技術之路，今年拜登政府更是祭出一連串規定，讓中國的先進晶片製造直接斷氧。

那麼中國半導體業退而求其次，全力發展成熟製程業務又有何可懼？

分析師表示，中國一慣的做法是在市場上提供大量的低價產品以徹底摧毀全球競爭，進而取得關鍵技術的主導地位。

2020年中國在全球晶片市場的市占約為9%。

川普政府時期的前美國副國家安全顧問、一直在智庫胡佛研究所（Hoover Institution）研究晶片政策的Matt Pottinger表示，中國在太陽能和5G電信設備市場就是這麼做，當然也可以利用成熟晶片技術做到這點。這將使北京當局對每個依賴28奈米晶片的國家和產業、不管是軍用或民用方面，都能取得施以脅迫的影響力，而在晶片的世界裡，28奈米晶片佔了極大的部分。

TechInsights晶片經濟學家Hutcheson表示，28奈米指的是自2011年開始投入商用的晶片技術，但它現在仍被廣泛應用於汽車、武器和物聯網爆多的相關設備裡。中芯國際和其他中國晶片製造商可能利用政府補貼以低價傾銷晶片，這是讓人擔憂的地方。而北京可能推出的新一輪財政支持方案，將使該國的晶片產量進一步擴大。屆時中國廠就可以用這些晶片淹沒整個市場，一般正常的企業根本無法與之競爭，因為用那樣的價格根本無法賺到錢。

基於這些疑慮，美國部分國會議員試圖利用國防預算法案來阻擋中芯國際。

美國參議院料將在本周通過《2023年國防授權法案》，儘管在圍堵中國晶片廠的強度較最初的提案減弱一些，但其中有一個章節將禁止美國政府使用中芯國際、長江存儲和長鑫存儲製造的晶片。原先的提案是把美國政府的承包商也納入禁令，但遭到美國商會和業界團體抗議。

目前尚不清楚這個完成立法後有效期為五年的限制措施，將對中芯國際造成什麼影響。

受限於美國的出口管制措施，中芯國際無法生產先進晶片，因此轉而加倍投入成熟製程晶片的生產，並已宣布從2020年起將再興建4座新晶圓廠。

Gartner晶片分析師Samuel Wang表示，當這4座晶圓廠都上線，中芯國際的產量將增加兩倍以上，現在中國各地正在大量興建新晶圓廠，其影響將在2024年初起開始顯現，並在2027年全面爆發，屆時晶片供應增加，將使晶片價格面臨下跌壓力。

Bernstein Research在亞洲的晶片分析師Mark Li則表示，中芯國際將成為台灣聯電和美國格羅方德（GlobalFoundries Inc）強大的競爭對手。