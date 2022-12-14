墾丁龍磐公園是跨年迎曙光熱門景點之一，墾管處為避免人潮車潮堵塞交通，將從2023年元旦實施交通管制，但同時也在鵝鑾鼻公園、滿州界碑等2處設接駁站，免費接送遊客迎曙光。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁龍磐公園是跨年迎曙光熱門景點之一，屏縣府與墾管處將於2023年元旦在龍磐第一停車場舉辦「屏安曙光」活動，而為避免人潮車潮堵塞交通，將從當天凌晨零時至早上8點在台26線鵝鑾鼻至滿州界碑路段交通管制，但同時也在鵝鑾鼻公園、滿州界碑等2處設接駁站，免費接送遊客迎曙光。

為迎接2023年第一道曙光，屏東縣政府、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣民宿協會及墾管處將於元旦在龍磐第一停車場舉辦「屏安曙光」活動，與民眾一起迎接曙光，而為因應湧現的人車潮，自元旦凌晨零時至早上8時，將在台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州鄉界碑路段交通管制。

墾管處指出，交通管制期間，除當地居民持身分證件，以及事先申請並經墾管處許可的遊覽車可以進出外，將管制一般車輛（含汽、機車）進入，但有在鵝鑾鼻停車場、滿州鄉界碑停車場等2處設有接駁站，自元旦凌晨3時30分起，視遊客量適時發車開往龍磐草原，曙光結束後接駁不停歇，持續接送民眾返回接駁站。

墾管處呼籲，請民眾多加利用大眾運輸工具與接駁車前往龍磐草原，同時也提醒民眾，因為龍磐草原遍佈石灰岩洞與裂縫，墾管處將以警示燈、圍繩規畫分出安全區域，請民眾活動勿離開步道並務必在安全區域內耐心等待曙光，而迎完曙光後記得要把垃圾帶走，還給大自然一個乾淨的容貌。