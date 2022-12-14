美債長短率倒掛現象，近來引發金融圈高度矚目，更成為觀測進場投資股票的重要觀察指標，金融業高層指出，尤其在海外股票投資上，美債殖利率因為倒掛而產生殖利率飆升的現象，會對股票引發更大的資金排擠效應。

至於台股也會受到影響，主掌財務部門多年的大型行庫主管分析，外資投資台股的部位多寡，與美債殖利率水準有一定的關聯，先前因為美國政府升息帶動外資資金也大舉從台灣匯出，除了母國資金吃緊之外，債券殖利率因為升息而飆升也是重要因素，外資也會對投資股票及債券兩者之間的收益作比較。

根據最新的美國公債殖利率行情，1年期殖利率在4.64％，2年期在4.22％，3年期在3.96％、5年期在3.66％，至於其他各天期的投資級公司債或金融債，均高於此一水準，普遍都在4％以上，甚至有5％的水準，比起普遍的股票殖利率行情，至少超過100個基點以上，金融業人士認為，自然會發生在股或債選擇時的資金排擠效應。

如今外資雖然開始回流台灣，但美債殖利率的表現，仍是重要的變數。一位金融業高層更指出：「尤其短天期美債殖利率的影響更甚於長天期！」這位金融業高層指出，美國聯準會的利率決策，對於3年期之內的債券或銀行定存利率影響尤其大，5年的債券也會受到相當的影響，尤其是5年以內、信用評等A-以上固定收益投資工具，包括定期存款利率，都能長期維持在4％以上，甚至是4.5％or5％以上，勢必對投資人股票投資的資產配置比重產生顯著的影響，尤其股票平均現金股利率還會因為景氣衰退、公司獲利不佳等相關因素縮水，在這種預期心理之下，自然會帶動投資人的資金在股債之間進行移轉。