新北市府和各區公所辦理去年度農業類農情調查作業，經過農糧署評比後，農業局同仁獲得第2組第1名佳績，並連續15年名列第2組前3名。（農業局提供）

新北市府和各區公所辦理去年度農業類農情調查作業，經過農糧署評比後，農業局同仁獲得第2組第1名佳績，並連續15年名列第2組前3名，農業局今在也在市政會議獻獎，新北市長侯友宜感謝同仁一年來的努力，期盼未來持續配合中央調查作業，確保農友權益。

農業局指出，農情調查是推動農業發展的重要基礎，在平日和農作物期作前，區公所的農情調查員會致轄內農田巡視，確認農作物生長狀況，並利用面積調查App計算作物耕作面積，登載至報表後回報給農業局，農業局彙整及審核各區的農情報表後，透過產量檢討會及現地複查，核對資料正確性，並陳報給農糧署。

農糧署每年舉辦農情調查工作評鑑，全國21縣市將依作物總面積多寡，分成3組，新北市是第2組，與其餘7縣市一起評比，在資料品質、準時繳交資料部分為全國最高分，市府主動回報災情部分則獲得第二名，因此摘下分組第一名佳績，並連續15年名列第2組前3名，

侯友宜表示，此殊榮是市府及各區公所同仁努力成果，期望局處持續配合中央調查作業，透過農情調查檢視轄內當前主要作物品項與分布位置，並在天然災害發生時，迅速掌握農損情形，保障農友權益，協助推動農業發展。

農業局表示，市府平時持續關注各區各季節的主產作物品項，若有天災發生，將主動回報災情，啟動勘查機制，主動組成勘災小組至現地勘查，若有農損，將立即向中央爭取農業天然災害救助，減輕農友負擔。

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