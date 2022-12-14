台中捷運綠線去年通車，其中含金量最高的市政府站（G9－1）吸引許多廠商投標，12月5日評選出爐，交通局表示，由冠德建設股份有限公司攜手中鹿開發股份有限公司，預估投資106.55億元，規畫打造地下7層、地上43層、樓高208公尺建物，將成為台中首座生態捷運複合地標，未來創造更多就業機會，帶動沿線軌道經濟發展。

交通局長葉昭甫表示，市政府站土地開發基地位於7期台灣大道、文心路兩條主要幹道交叉口，除與捷運綠線出入口共構外，未來捷運藍線也將於此處共站轉乘，基地面積達2053坪，歷經嚴謹評選，由冠德建設股份有限公司、中鹿開發股份有限公司獲選為最優申請人，日本設計株式會社與趙英傑建築師事務所合作進行規畫設計。

交通局說明，由具豐富複合式地標性商業大樓開發經驗的森大廈執行底層商場規畫設計，交由冠德集團旗下Global Mall環球購物中心統一經營；中樓層除規畫企業辦公空間，考量青年創業孵育與區內商務會展需求，分別委託財團法人工業技術研究院開放實驗室、集思國際會議顧問股份有限公司營運共享辦公室、會議中心；高樓層旅館則將與國際品牌凱悅酒店集團合作。

葉昭甫指出，產業界看好投資台中，市府連續2年在捷運綠線文心崇德站、文心櫻花站、四維國小站及南屯站等4站土地開發案招商屢屢告捷，順利完成簽約，合計投資金額逾70億元，位於這次招商基地G9－1用地對側的G9－2用地，因條件與G9－1相當，已有多家潛在投資人來電洽詢推出時間，市府應各方期待，近期將接續推出招商。