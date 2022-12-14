MINI聯手寒舍艾麗推出都市純電之旅

MINI台灣總代理汎德聯手擁有鑽石級綠建築認證的寒舍艾麗酒店，打造全台獨家MINI純電風格主題客房，活動期間預定MINI風格住房專案，即可於住房期間駕駛MINI全新純電電動車，體驗MINI經典三門車款go-kart般的駕駛樂趣，在耶誕假期來場最迷你的都會低碳之旅。

即日起至明年1月31日活動期間內，MINI車主至寒舍艾麗酒店官網輸入MINI車主專屬折扣碼訂房，即可享有寒舍艾麗專屬住房及用餐優惠；入住寒舍艾麗酒店的所有貴賓，填寫線上問卷憑Email或簡訊QR Code至MINI展間完成任一車款試駕體驗，即可贈專屬試駕禮，活動期間入住的貴賓於MINI線上商城購物輸入折扣碼即可享滿千9折優惠。

MINI台灣總代理汎德聯手寒舍艾麗酒店，打造全台獨家MINI風格主題客房。（汎德提供）

為MINI旅人們準備的專屬迎賓禮。（汎德提供）

MINI風格住房專案使用寒舍艾麗酒店中最受歡迎的景隅首席客房，擁有舒適的室內空間、窗外即見台北101，室內綴以MINI Lifestyle Collection生活精品搭配MINI獨一無二的設計語彙，打造全台獨一無二的MINI主題房，等待MINI旅人前來細細品味。MINI主題客房即日起於寒舍艾麗酒店開放電話訂購，專案優惠價平日（週日至週四）9999元、假日1萬1999元，包含專屬設計雙人套房與早餐兩客，還有MINI專屬迎賓禮。