政治評論員胡忠信爆料，明年一月中蘇貞昌會率內閣總辭，由鄭文燦接任閣揆位置。不過前立委郭正亮今天斬釘截鐵說「絕無可能」，鄭因為「論文門」連當黨主席都不妥，何況閣揆，鄭可能當總統府祕書長，與黨團總召柯建銘、黨祕書長潘孟安形成府與黨之間的「鐵三角」，「這樣溝通機制就建立出來了。」

副總統賴清德今天登記參與民進黨主席補選，郭正亮接受資深媒體人黃光芹的節目專訪表示，賴清德是敢愛敢恨、有恩必報的人，之前「蔡賴之爭」，新潮流有8個立委偷偷跑去支持賴清德，最讓他意外的是立委高嘉瑜當時也挺賴清德到底，「我都跟高嘉瑜開玩笑，如果賴清德選總統，你就翻身了。」

他認為，之前力挺賴清德的立委，百分之百鹹魚分身，「下一屆台南市長，我就賭林俊憲」，過去陳亭妃、王定宇、黃偉哲出來黨內初選，當時賴清德就偏黃偉哲，下一次可能又一樣，絕對會牽動2026地方大選，而立委吳思瑤下一屆可能也會出來選市長。

黃光芹問，賴清德的參選是否會有西瓜效應？郭正亮認為，「會有，但賴清德現在摸不到行政資源，所以大多表態的都是區域立委，因為立委要跟總統一起選」。這當中就會有些人扮演溝通協調的角色，第一個就是「永遠的柯建銘總召」、鄭文燦則有可能當總統府祕書長，「因為有論文問題的人要去坐不用備詢的位置，同時蔡英文也信得過他。」

至於民進黨祕書長，他說，有可能是潘孟安，因為若他未來入閣，恐怕也得面臨論文問題，「有柯總召、鄭文燦府祕、潘孟安黨祕，這樣溝通機制就建立出來了。」外傳鄭文燦可能接任行政院長，但郭正亮斬釘截鐵地說，「絕無可能，他因為論文事件連當黨主席都不妥，閣揆可以嗎？」

鄭文燦列出的檢討報告遭批評，郭正亮表示，完全在預期之內，因為鄭文燦也是論文爭議當事人，敗選報告最好還是由之前的黨主席先下「罪己詔」，讓大家盡量檢討、沒有上限，但蔡英文並沒這樣做。

對於蘇貞昌的去留，他說，蘇貞昌行政院長位子應該留得住，若被換掉，派系平衡就會被打亂，就算換成國安會祕書長顧立雄等人，因對政治派系較不熟悉，可能無法處理好，且蘇貞昌具有一定份量，雖然黨內有意見，但就是換不下去。

至於其他閣員，郭正亮認為，應該會找即戰力，例如當過縣市長的人選，像是前台中市長林佳龍、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安等人，但衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲等有爭議的可能會離開，而潘孟安則是適合的農委會主委，未來就看蔡英文會怎麼處理。

外傳國安局長陳明通將被撤換，但郭正亮表示，國安局長任命屬於總統職權，而未來兩岸關係、台美關係一定很嚴峻，蔡英文的三大幕僚，包括顧立雄、李大維、陳明通，這3人就是蔡英文的兩岸跟外交鐵三角，缺一不可。國安局長備詢的機會不多，就盡量不要講話，有些人雖然具有爭議，但蔡英文處理兩岸跟國際問題卻是更重要。