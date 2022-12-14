新北市長侯友宜來嘉挺嘉義市長候選人黃敏惠。（廖素慧攝）

新北市長侯友宜今天陪嘉義市長候選人黃敏惠車隊掃街。（廖素慧攝）

2024總統大選的熱門選將，民進黨賴清德副總統登記參選民進黨主席，國民黨新北市長侯友宜則是南下嘉義市為市長候選人黃敏惠輔選，侯友宜對賴清德將參選綠營黨主席，他受訪時表示，「給他滿滿祝福」。

侯友宜表示，任何人願意為中華民國台灣這塊土地努力打拚，認真做事，都給他滿滿祝福。

對於朱立倫自比是總教練，並誇侯友宜是最強母雞，侯友宜受訪也說，這次選舉非常感恩朱主席帶領國民黨團隊，大家一起努力讓大部分候選人高票當選，我們用這個團結認真為中華民國努力做事的態度，讓這塊土地會更好。