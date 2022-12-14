新竹市立棒球場完成改善及優化目標，繼日前邀請中華職棒球員工會、中華職棒大聯盟確認成果後，美國職棒大聯盟場務專業團隊14日也來場勘，除肯定改善小組的投入、看好球場未來發展潛力，也對2023WBC熱身賽在新竹棒球場舉行表示樂觀。

美國職棒大聯盟場務專業團隊14日到新竹棒球場場勘，對2023WBC熱身賽在新竹棒球場舉行表示樂觀。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

WBC代表、美國職棒大聯盟場務專家莫瑞庫克（Murray Cook）確認新竹市立棒球場改善及優化項目到位，對改善小組表達正面肯定，並就細部項目微調提供專業建議。

市府感謝庫克前來場勘，將提供相關協助，和中華職棒大聯盟、中職球員工會、龍來球場公司、悍創公司等多方共同努力，提供更完善的場地使用品質。

庫克表示，新竹市立棒球場是座漂亮的球場，未來前景看好、值得期待，今天看過棒球場後，將做出評估報告給大聯盟（MLB）及大聯盟球員工會（MLBPA），並提出因應賽事舉辦的相關計畫，在接下來的時間進行球場細部微調，以求符合WBC熱身賽場地需求。他對於WBC 熱身賽在新竹市立棒球場舉行表示樂觀，後續賽事規畫待大聯盟評估完成後將盡快和外界說明。

準新竹市長、立委高虹安（左）表示，爭取國際賽事進駐新竹，將整修過後的新竹棒球場帶來更多高規格比賽是她上任後會持續努力的事。（高虹安辦公室提供／陳育賢新竹傳真）

準新竹市長、立委高虹安則表示，爭取國際賽事進駐新竹，將整修過後的新竹棒球場帶來更多高規格比賽是她上任後會持續努力的事，如今終於看見一絲曙光，希望能帶給新竹市民乃至於全台灣棒球迷好的觀賽體驗，更希望世界能透過WBC看見台灣、看見新竹。