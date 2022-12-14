農曆年將至，許多金門、馬祖及兩岸的台商疾呼政府開放小三通，金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘與連江立委陳雪生、金門立委陳玉珍前往廈門磋商，陳玉珍更提議讓金門當兩岸中間隔離點，行政院長蘇貞昌14日表示，防疫是全國同步的事，不是一兩個人說了算。

小三通何時復航，蘇貞昌日前表示，政府有責任要守護台灣人的健康，而大陸疫情不透明，從大陸人搶藥，就能知道什麼狀況正在發生，現已指派防疫指揮官王必勝到金門盤查醫療量能，以便做政策判斷，但王必勝表示，大陸面對疫情從清零大轉彎到共存，曲線急降，認為短期要談交流很難，恐讓小三通復航再添變數。

對此，蘇貞昌下午出席2023年國家永續發展獎頒獎典禮前受訪表示，政府對於大陸疫情快速變化會密切注意，因為大陸政府突然蓋牌了，那從其人民在排隊、發燒、檢測、治療及到處在搶藥品，「我們覺得事情不太妙，所以更加警惕。」