黃子佼與陳威全合作新歌〈加油喜事〉。（上行音樂提供）

黃子佼與陳威全合作新歌〈加油喜事〉。（上行音樂提供）

黃子佼與陳威全合作新歌〈加油喜事〉。（上行音樂提供）

陳威全迎接入行20週年，宣布將有驚喜三連發，將用3首新單曲敲響20週年專輯的節奏。繼第一支搖滾單曲〈燃燒心火〉被中視夯劇《台灣X檔案》相中成為主題曲，今（14）日陳威全公布第二首新歌〈加油喜事〉，由三金主持人黃子佼與他對唱，並搭上TVBS電視劇《加油喜事》主題曲！

兩個奶爸首度攜手合作，陳威全開心說：「因為非常崇拜、喜歡佼哥，所以一直有想找他在音樂上一起合作。」但他一開始躊躇，覺得不好意思，但考慮再三，還是主動私訊黃子佼，沒想到黃子佼很快就回覆訊息，兩人聊音樂很來勁，相談甚歡之下，促成這次驚喜的合作。

黃子佼對於才子陳威全上門合作，覺得很興奮、但也忍不住問他：「為何會找我？」陳威全表示自己一直很欣賞、崇拜黃子佼，細數之下，雙方才發現一直是網友，甚至陳威全尚未到黃子佼節目作客過，雙方頓覺相見恨晚。兩人對音樂、工作有很多想法近似，聊到家庭和人生更欲罷不能，新手奶爸黃子佼聽到陳威全談如何帶家中三寶，聽到陳威全連生三個兒子，忍不住大讚：「好厲害！好厲害！」

而當陳威全與作詞搭擋吳易緯，將多次修改至臻於完美的詞曲、連同demo，一同傳給佼哥時，正是今年金鐘獎頒獎典禮開始前，相隔未久，佼哥就拿下「金鐘57」最佳綜藝節目主持人獎，而更可喜可賀的是，作詞人吳易緯隔月也以和周興哲合作的《想知道你在想什麼》拿下「金馬59」最佳原創電影歌曲獎，讓陳威全歡呼：「真的是家有『喜事』！」而在後（16）天即將上線的MV中，一開場就打上「三金合作」四個大字，有趣的是，當螢幕上出現「金鐘獎 黃子佼」、「金馬獎 吳易緯」、再往下則是「金曲遺珠 陳威全」，陳威全勇於自嘲，讓大家哈哈大笑，讚他有運動家精神。