台灣綜合研究院14日發布今（2022）、明年（2023）台灣經濟成長最新估值，分別為3.01％、2.51％。台灣綜合研究院創辦人劉泰英表示，雖然今年受到俄烏戰爭、高通膨的影響，帶動全球升息，經濟情勢充滿不確定，明年雖然預估全球經濟成長率被砍到三分之一，但也不必太悲觀，尤其是台灣，整體經濟還是會成長，「只是要維持高度成長，不容易！」

台綜院長吳再益指出，今年全球經濟灰犀牛事件威脅頻傳，地緣政治衝突、能源價格攀升與主要國家貨幣政策分歧等諸多因素，讓經濟脫離疫後復甦軌道。全球經濟活動放緩的範圍廣泛且比預期更為嚴重，將近三分之一的國家已出現收縮警訊。

面對國際經濟情勢詭譎多變，高度不確定性、與日益脆弱的總體環境，台綜院預估明年全球經濟前景將面臨大幅下行風險，台灣除了預估上半年將有民間消費大幅反彈，民間投資與出口均將面臨高基期與全球景氣不確定性的制約，成長空間較為有限。

台綜院預估，2023年台灣經濟成長趨緩，須審慎因應，除經濟成長率應有2.51％，實質民間投資成長預估2.48％，較2022年的7.24％高成長明顯下滑。