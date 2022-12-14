74歲的蔡先生喜歡旅遊和運動，近年卻飽受膝蓋疼痛困擾，起初以消炎藥、玻尿酸等方式保守治療，但效果一次比一次差，終於在今年陸續接受左右膝關節置換手術，因為手術方式不同，右膝大約半年才完全恢復，左膝術後不到2個月就行走自如。醫師提醒，膝關節軟骨會隨著年紀增長、使用頻繁而磨損，通常建議60到70歲、重度退化性關節炎患者「該換就換」，否則拖到超過80歲才要換膝，恐徒增手術風險。

國人膝關節退化盛行率約15％，推算全台超過350萬名患者。台中榮總骨科部醫師王證琪指出，「年紀」是退化主因，只要活得夠老，膝蓋用久了就會磨損，另一項原因是「性別」，女性停經後受到荷爾蒙影響，以及骨盆下肢結構因素，女性膝關節退化患者是男性的3到4倍。

王證琪指出，膝關節退化症狀包括：關節僵硬、關節疼痛或腫脹、發出喀喀聲、關節變形等，輕度患者可使用物理治療、肌肉訓練、輔助器具（如輔具、護膝、健走杖等），中度患者可使用消炎藥物，但如果關節活動受限或明顯變形、影響生活品質，已成為重度患者，則須考慮人工膝關節置換手術。

有研究推算，台灣每年應有6萬名退化性關節炎患者有手術需求，但實際上僅有2萬人開刀，兩者落差高達3倍，細究原因在於患者擔心術後疼痛、手術結果不理想，或是年紀太大、體力無法負荷，因而對於換膝手術卻步。

台灣電腦輔助骨科手術學會理事、中國醫附設醫院骨科部人工關節科主任洪誌鴻指出，臨床上有2成患者對於膝關節置換手術成效不滿意，因為每個患者的關節曲線、切骨角度不盡相同，醫師得仰賴自身興驗和術前X光判斷，可能產生1到3度的誤差；近年在機器手臂輔助之下，術前透過影像掃描建置3D骨模型、規劃擺放位置及尺寸，術中協助醫師在對的角度下刀、降低人為移動誤差，比傳統手術更加精準、恢復快、降低疼痛感，逐漸成為換膝手術新趨勢。

洪誌鴻提醒，膝關節軟骨會隨著年紀增長、使用頻繁而磨損，如果是60歲以下就有嚴重退化性關節炎，此時換膝還太早，可考慮PRP注射、幹細胞治療或截骨矯正手術等，等到60歲到70歲是換膝的好時機，該換就換，切勿拖到80歲以上，以免高齡體力差、骨質流失，手術風險反而過高。