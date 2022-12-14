高雄市刑警大隊於周邊2面圍牆新設置12幅反詐騙標語看板。（洪靖宜攝）

詐騙案件層出不窮，根據高雄警方統計，今年高雄一共發生2642件各類詐欺案，常見手法依然以假投資、解除分期付款、一般購物詐欺和假網拍和猜猜我是誰。尤其年關將至，高雄市刑警大隊為加強民眾防詐觀念，於周遭設置12幅反詐騙標語看板以四格漫畫為手法，或是喵星人耍萌警示，保障年終荷包。

根據高雄市警方統計，今年度到12月9日為止共發生有2642件各類詐欺案，比去年減少194件，其中占最大宗的詐騙手法類型前5名，包含假投資共562件，比去年同期多25件；接續為解除分期付款438件、一般購物詐欺共296件、假網拍237件、猜猜我是誰也有145件。連續2年都是以假投資為最多，研判與疫情有關，又加上現今投資標的多，容易不夠了解就被「假老師」拉著走。

高雄市警方今年度1至11月底阻詐件數共有976件，金額近4.4多億，比去年攔阻增158件，金額則有多1.8億。

為此，高雄市刑警大隊也於周邊2面圍牆新設置12幅反詐騙標語看板，內容以反詐騙為主題，有的以四格漫畫為手法，或是喵星人耍萌警示，還有Q版人物繪圖，呈現各式詐騙常用騙術，在人來車往地設置「反詐走廊」，警方說，尤其又要過年，特別提醒民眾，別誤信詐騙集團話術，保障年終荷包。