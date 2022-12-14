針對民進黨北市第三選區立委補選，前立委郭正亮分析，吳怡農真的很倒楣，因為北松山本來就很藍，王鴻薇又是松山信義區的議員，因此佔據極大優勢。他也建議民進黨，2024千萬不要再用「抗中保台」來當總訴求。

針對民進黨北市第三選區立委補選候選人吳怡農的選情，郭正亮今天接受資深媒體人黃光芹專訪時分析，吳怡農真的很倒楣，因為北松山本來就很藍，而吳怡農2020選完之後並沒有長留地方，加上中山區又是較複雜的選區。

他說，根據民調顯示，40歲以下支持吳怡農的人還是很多，但這也是問題，因為這些人投票率較低，且補選投票率僅有45％左右，而吳怡農上次跟蔣萬安對決時，投票率則有超過7成，看得出來很多人不會出來投。王鴻薇支持者在50歲以上居多，且北松山光是健康路一帶的軍眷區，很多人一大早就會出來投票。

郭正亮指出，民進黨現在氛圍不好，改革還要等到1月15日換賴清德當選黨主席之後，甚至拖到過年之後，看起來有點青黃不接，因此這選區，如果王鴻薇出來，只有民進黨台北市議員王世堅會是其對手。

黃光芹認為，如果是王世堅出來對上王鴻薇，兩人都不用比了，因為都是沒有就職就落跑。郭正亮則補充，「當初王世堅沒出來角逐立委補選，就是因為他自己不好意思。」

談到2024總統大選，郭正亮指出，人選應該在明年5、6月出來，而賴清德還要去美國面試，之前賴自稱是「務實台獨工作者」，這點對美國事小，對中國才是大事。

國民黨若由侯友宜參選，他說，侯也一定要去美國面試，但不能一直喊「好好做事」，賴清德針對兩岸、外交、軍事等議題有一定熟悉度，對台灣基本大問題有論述能力，侯友宜還沒有經過驗證，國民黨要自己去惡補。

郭正亮也提到，現在藍營也有人在拱黨主席朱立倫，所以賴清德要處理好蔡英文，侯友宜則是要處理朱立倫。他也聽到有人說，國民黨的絕配，就是侯友宜搭配台中市長盧秀燕。

至於柯文哲，郭正亮表示，民眾黨得票來源大部分來自藍營，相信競選過程中會提出尖銳問題，且柯這能力遠超過侯友宜，會是助攻角色，但也會搶到藍的票，加上柯文哲還要全力搶不分區立委，所以沒辦法跟國民黨合作。

他也建議民進黨，2024千萬不要再用「抗中保台」來當總訴求，應該講如何保台就好，不要再拿抗中對上和平，導致抗中變成虛招。