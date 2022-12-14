台北市長柯文哲今下午前往視察市定古蹟「臺北工場」修復工程，會後受訪。（陳薏云攝）

民眾黨立委、新竹市長當選人高虹安詐領國會助理費風波延燒，據悉，高虹安幾乎不向黨內人士透露調查進度，甚至曾在黨內會議譴責黨秘書長謝立功不應發言。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲今（14）表示，兩人聽起來像討論，為什麼傳成「譴責」，柯也無奈道「人家說在野黨監督執政黨，我們在野黨天天被人家監督，實在太奇怪。」

據了解，高虹安辦公室內部帳目被爆出，有一筆款項是用公積金支付謝立功主辦的媒體餐敘，事後謝立功向媒體稱自己是應邀出席，高虹安便在內部會議譴責謝立功不應發言，要求對方以偵查不公開回答即可。

柯文哲今下午前往視察市定古蹟「臺北工場」修復工程，會後受訪被問及此事，柯表示，這種爆料就是無限擴大，在自己看來他們也許在討論，滿正常的，為什麼要用譴責的字眼，「到底是爆料的人有問題，還是媒體下標的人有問題。」

柯也強調自己當時在場，聽起來大家就是在陳述一個事實，滿正常的，柯並向媒體表示，「我也不需要在這裡陳述給你聽」。最後感嘆，人家說在野黨監督執政黨，自己這個在野黨天天被人家監督，實在太奇怪了。

另曾代表民眾黨參選立委的敖博勝則在政論節目爆料，指民眾黨前秘書長張哲揚曾在2019年要求其簽署承諾書，當選後回捐立委薪水等費用10％，簽署後才願意給政黨推薦書並撥款政治獻金。柯被問及此事表示，民眾黨慢慢建立制度，其中一個叫職務捐，就是說職務的等級，有各自要負責的募款額。

柯強調，每個黨都有類似職務捐概念的規範，但到民眾黨就每天抹黑，實在是無言。另民眾黨高雄市選委會也爆出要求議員候選人每月提撥0.5到1個助理的費用，並簽切結書，柯再強調，以後就用職務捐的表格來處理，什麼樣的位置、職務，一年要募多少錢，弄個職務表就解決掉。 柯說，切結書、承諾書都是以前的東西，現在民眾黨都有比較完整的制度。