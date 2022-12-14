金門醫院院長王世典（左）代表頒發感謝狀予李能緣女士（右），為她的奉獻善舉表達敬意與謝意。(于家麒攝)

旅台鄉親李能緣長期致力公益，秉持「感恩、回饋」之心回饋社會。(于家麒攝)

牙科醫師示範操作李能緣(右)捐贈的百萬級牙科手術顯微鏡，可放大到肉眼的25倍甚至更高倍率。(于家麒攝)

長期致力地區公益的旅台鄉親李能緣女士，今（14）日下午再度捐贈百萬醫療設備予部立金門醫院，包括有手持式超音波及牙科顯微鏡組等高科技醫療儀器，充實急診室及牙科第一線之醫療利器，也期盼為能家鄉醫療帶來更多力量，照顧更多鄉親的健康。

這場「與愛同行成就非凡醫療，李能緣女士捐贈醫療儀器設備儀式」於今（14）日下午2點在金門醫院1樓藝文大廳舉行，捐贈儀式由院長王世典代表接受，場面溫馨簡單。

院方表示，旅台鄉親李能緣女士長期投注心力於公益服務，秉持「感恩、回饋」之心，力行公益回饋社會，除了在金門大學及母校金城國中設清寒學生獎學金外，並以具體行動提升醫療照護品質，用愛與關懷守護民眾的健康。

院方指出，李女士陸續捐贈先進的儀器設備給臺北榮總及金門醫院，連續捐贈新生兒輸送型保溫箱、新生兒處理台、新生兒黃膽照射治療儀、三合一生理監視器、小兒氧氣帳、大骨電動工具組、靜脈定位儀、軟式膀胱鏡、手術用器械等照護醫療設備給金門醫院，今年延續這份愛，再度捐贈手持式超音波及牙科顯微鏡組等價值百萬的醫療儀器，期盼為家鄉醫療帶來更多力量。另也有感疫情嚴峻之際，防疫最前線的急診醫護人員處於高危險環境，再捐贈六台高等級空氣清淨機，希望能提升空氣品質，去除掉空氣中的過敏物質還有細菌，守護急診醫護人員健康。

金醫院長王世典對於李能緣女士奉獻善舉表達敬意與謝意，王世典說，李能緣女士長期支持金門醫院，歷年捐贈的數百萬醫療儀器有效的提升金門醫院醫療照護品質。此次捐贈的手持式超音波，體積輕小、機動性高，操作時只需1台平板即可及時獲得檢查影像，易攜帶特點更是利於醫師隨時使用。

牙科主任盧冠宇也表示，李女士捐贈的牙科手術顯微鏡在診斷和治療中都很有用，不僅提供放大的倍率加上充足的光線，透過將視力放大到肉眼的25倍甚至更高倍率，讓牙醫師能夠直觀的了解病因，做更精細更複雜的治療，大大增進就診民眾牙齒的存活率，提升治療品質。李女士的捐贈除了健全地區牙科醫療缺口，亦可大幅減少病人需赴台就醫之時間及金錢耗費。

王世典表示，李能緣女士的愛心捐贈帶來正向能量，醫護團隊將帶著這份溫暖的力量，善用器材，繼續照顧更多需要的病患，以病人為中心的精神持續守護地區民眾的健康。