今年九合一選舉，國民黨在台北市議會拿下31席，加上無黨籍、新黨等泛藍友軍，已取得席次過半優勢，現任議長陳錦祥爭取連任，議員戴錫欽及本次回歸的李彥秀已登記參選，預計15日舉行假投票。民進黨推出資深議員李建昌搭配劉耀仁角逐正副議長寶座，擁有4席的民眾黨團則觀望中。

民進黨北市黨部主委、議員張茂楠表示，昨天黨團會議決定由最資深的8屆議員李建昌配合6屆的劉耀仁，搭配選正副議長，就是「資深制」，黨團作成的決議，應該不會跑票，黨團有黨團紀律，若黨團沒有做成決議，是開放自由選舉，就沒有黨紀問題，若黨有一致共識就沒有跑票問題。

張茂楠說，會爭取第三勢力支持，不排除找民眾黨或社民黨議員苗博雅爭取支持，陸續有接觸當中。

民眾黨北市主委林國成說，民眾黨只有4票，有沒有投是象徵意義，等人選出來再來評估要投給誰，民眾黨有主體性，如果兩黨人選都不認同，也不排除投給民眾黨的人選，民眾黨還在觀望。

民眾黨團總召黃瀞瑩說，目前尚未與其他黨派人選接觸，因此目前未支持特定人選，預計下周討論。不過黨團希望，秉持超越黨派、打破藍綠框架、維護小黨議員問政權、議事透明等原則，讓過去8年柯市府仍待完成的重要政策在議會順利推動，真正為市民朋友的權益福祉著想，讓市政持續前進，才是真正優質的議長，副議長人選。