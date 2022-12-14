新冠肺炎疫情趨緩，但行政院長蘇貞昌對恢復小三通仍態度保留，還稱對岸的人會因此來搶藥。國民黨主席朱立倫今在中常會表示，蘇應做一些幫自己同胞的好事情，不要每天在那邊想五四三，用荒謬藉口阻攔恢復小三通。

朱立倫指出，有太多台胞、台生、台商反映，因小三通不通、航點不夠，造成大家沒辦法回來，恢復小三通與增加航點最大幫助的是台胞、台生、台商。

朱立倫表示，蘇貞昌的理由完全不通，怎麼不想說其實是台胞人沒辦法回來？如果是這個角度，當自己台灣同胞回來要買藥，蘇還會反對？更何況今天如果台灣有餘裕，「Taiwan can help」，也應該願意幫助中國大陸需要的一些藥品，這是正面善意能夠和緩兩岸對抗機會。

朱立倫說，蘇貞昌不從台胞角度看，忘了小三通與直航航點最主要受益者是台胞、台生、台商，忘了自己的同胞在中國大陸所需要的便捷往來，完全用意識形態、政治對抗，想要從中獲取政治利益成為唯一思考。

朱立倫表示，選舉已經結束了，不要再每天搞意識形態、政治對抗要獲取政治紅利，做點事情吧，尤其過年快到了，幫在大陸生活、工作、經商的台胞、台生、台商多一點便利，想一想我們自己的同胞要回台過年。