在新竹縣史館舉辦的「新竹地區客家飲食文化主題展」，婦女製作客家粄圓。（羅浚濱攝）

新竹縣有很多客家美食，文化局和新竹縣文化基金會，特別以「愛食麼个」為主題，舉辦「新竹地區客家飲食文化主題展」，14日由縣長楊文科等人展示香噴噴「四炆四炒」客家菜熱鬧開展。

現場展示色香味俱全的「排骨炆菜頭」、「爌肉炆筍干」、「肥湯汶竹筍」、「鹹菜炆豬肚」、「豬腸炒薑絲」、「豬肺黃梨炒木耳」、「鴨紅炒韭菜」、「炒肉」及「桌心菜」等8道「四炆四炒」傳統客家料理，並有婦女現場製作客家粄圓。

楊文科食指大動說，民以食為天，飲食乘載著族群歷史的集體記憶與生活內涵，邀請全國民眾來探索多變的客家米食，了解客家先民保存食物的智慧、客家飲食的技法與特色，並感受客家好客的人情味。

文化局長李安妤表示，「愛食麼」是簡單的客語日常對話，開啟客家女性忙碌的一天，展場佈置道地客庄市場特色，讓大家追隨客家女性的身影，從傳統市場出發，了解發粄、艾粄、鹹甜粄等客家粄食文化，並有炆、封、煠等客家料理技法，九降風所帶來柿餅、仙草等地方特產。

同時，還有客家灶下的文化與珍藏老照片與器物故事展覽，收錄多位老中青三代在地傳統客家飲食職人女性影像記錄，透過深入淺出的內容，讓大家探索認識新竹地區客家飲食文化的內涵。

這場客家飲食文化主題展規畫「天濛光，跈阿婆去市場賣菜」、「有閒時，落灶下打粄食」、「做鬧熱，辦桌請人客」、「出日頭，晒鹹淡愛堵好」、「今晡日，灶頭頂个好味道」等5大單元，展期到明年10月29日，詳細活動資訊可至新竹縣政府文化局官網或臉書查詢。