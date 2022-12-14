俄羅斯持續入侵烏克蘭，美國聯合晶片製造國家禁止對俄羅斯出口晶片，不過根據《路透》報導，俄羅斯海關紀錄顯示，截至今年10月底，至少有26億美元（折合約新台幣800億）的西方晶片流入該國，當中包含美國大廠英特爾、超微、德州儀器、亞德諾半導體，以及德廠英飛凌的產品。

報導披露，有不少貿易商透過轉手的方式，將西方晶片轉賣至土耳其再賣給俄羅斯。以Azu International Ltd Sti這家貿易公司為例，其主要業務是IT產品批發商，該公司今年3月在土耳其註冊，且在註冊1週後隨即將西方晶片輸至俄羅斯，在過去7個月向俄羅斯出口至少價值2000萬美元（折合新台幣6.1億）的零件，包括美國廠商製造的晶片。

報導指出，Azu International的創辦人之一是土耳其商人Gokturk Agvaz，他同時在德國管理1家名為Smart Impex GmbH的IT產品批發商，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，俄羅斯海關記錄顯示，這家德國公司會將美國產品賣給俄國客戶，該客戶最近則從Azu International進口了貨物。

Gokturk Agvaz說，Smart Impex是德國公司，他必須遵守歐盟規定，停止向俄羅斯出口產品，但土耳其並非歐盟國家，不必配合歐盟執行大部分的制裁，所以我們的產品只賣給土耳其。但當他被問到對俄羅斯的銷售情況時，則回答：「這是我們的商業機密。」

美國智庫CSIS科技政策主任James Lewis先前表示，「全球晶片流通的方式如同毒品，存在掮客、中間人、黑市甚至是洗錢等狀況。」他強調，相關單位要能清楚掌握晶片出廠後的流向並不容易。