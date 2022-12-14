泰山（1218）經營權之爭進入法律戰，市場派大股東龍邦對公司派閃電出售全家股份案聲請「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」（假處分），泰山14日再度砲轟龍邦此舉是意圖誤導投資大眾、操縱股價。

泰山今天發出聲明稿，指媒體報導龍邦宣稱已在第一時間向法院提出定暫時狀態假處分，要保全泰山公司資產云云，實則該等混淆視聽說法，恐有誤導投資人、違害證券市場交易秩序之虞。

泰山嚴正澄清，泰山13日公告收到保勝投資聲請「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」之繕本，即該聲請案請求禁止泰山公司執行12月2日董事會通過的「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」行為；惟該處分全家股份之行為客觀上已完成（111年12月7日櫃買市場已完成買賣之款券交割）、法律上已無該聲請定暫時狀態處分標的存在；理性、尊重法律秩序之人，應該會撤回該聲請案，或至少要變更聲請之請求，但迄今未見聲請人撤回聲請、亦未見變更聲請之請求。

媒體報導龍邦所謂「透過旗下保勝投資公司向法院提出聲請，要求泰山復原已售出的4.33萬張全家股票」，不論從資本市場之交易安全與法律上之主張而言，根本都不可能，合理懷疑，龍邦只是操弄已無聲請實益之假處分案，企圖誤導投資大眾，並操縱股價？

呼籲主管機關應嚴正對待該等危害資本市場秩序之違法行為，以保障投資大眾權益！泰山公司重申處分全家股份完全合法，懇請投資大眾莫遭有心人誤導致權益受損；然而因為保勝公司聲請假處分（目前之請求仍為：禁止處分）如果不變更請求，應會遭法院駁回，但有心人惡意操弄假處分程序，仍有變更聲明（請求）之可能，故泰山昨（13）日重訊公告，已委請律師進行後續因應措施，並審慎評估「對公司財務業務影響及預估影響金額」，以因應惡意操弄假處分案可能傷害泰山公司與全體股東權益，此允為泰山公司負責任之態度！