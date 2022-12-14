設局仙人跳恐嚇取財 汐止警逮明仁會分子

新北市汐止區25歲林姓男子自稱竹聯幫仁堂明仁會汐止分會長，教唆小弟設局「仙人跳」拘禁被害人強拍裸照，勒索2名被害人近百萬元，且不滿前妻另結新歡，將前妻頭髮剪短並上銬囚禁，汐止警分局日前拘提林嫌及3名手下到案，全案依法送辦。

警方調查，林嫌等人去年底在汐止國民運動公園設局，誘騙被害人到場與女子見面，隨即出現向被害人恐嚇「你不知道她是我大哥的女人嗎？」將被害人押往空地，持刀械及木棍恐嚇被害人及強拍裸照，逼迫被害人須給付80萬元遮羞費，被害人應允，隔日才將人釋放。

今年1月林嫌在基隆市又以類似手法設計另名被害人，待被害人與女子性交後，出面將被害人押往某公寓頂樓，強迫被害人交付10萬元後放人。

警方拘提林嫌時，意外發現林嫌因不滿前妻另結新歡，將前妻上銬拘禁，不僅毆打還惡意剪短前妻秀髮，致前妻身心受創。

汐止警方會同基隆第二分局共同偵辦，上月先持拘票逮捕林嫌，本月又陸續拘提陳姓、呂姓、林姓3名成員到案。偵訊後，全案依恐嚇、妨害自由及組織犯罪等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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