花蓮一名女子A去年與當時的男友及另名男性好友等3人在租屋處喝酒聊天，A女因喝醉而在床上休息，未料2男竟起色心，先後侵犯A女得逞。花蓮地院審結，依共同犯乘機性交罪，各處有期徒刑1年8月，緩刑3年，另須參加2場法治教育課程。可上訴。

判決書指出，2021年7月28日凌晨，A女與當時的男友、男性友人等3人相約在租屋處喝酒，期間A女不勝酒力，躺在床上閉眼睡覺，未料2名男友人動邪念，其中一人先脫下A女的褲子並以下體侵犯得逞，另一人則掀開A女的上衣撫摸胸部，以手指侵犯得逞。

花蓮地院審理時，2名男子均坦承犯行，已見悔意，並於偵查中與A女達成和解，全數給付約定賠償金，A女也同意撤回刑事告訴等情狀，法官認定犯案的2名男子已積極彌補損害，判處涉犯法條的最低刑責仍嫌過重，依法予以減刑。

法官認為，2名男子明知A女於案發當時已不省人事，卻做出乘機性交行為，不尊重A女的性自主權，實在不該，酌情後，依共同犯乘機性交罪，各處有期徒刑1年8月，緩刑3年，期間付保護管束，另須在判決確定2年內接受2場法治教育。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！