內政部提出的《平均地權條例》修正草案，預計12月21日在立法院內政委員會審查，將趕明年元月通過，中華民國不動產代銷經濟商業同業公會全國聯合會理事長謝坤成對此表達強烈不滿，他說，房市已身處寒冬中，政府又潑了盆冷水，根本雪上加霜，且草案中的部分內容爭議多，恐引發後遺症。

《平均地權條例》修正草案主要提出「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」及「解約申報登錄」等5大措施，謝坤成認為，修正草案已涉及許多民眾的私人財產處分權，且政府完全未與外界溝通，等於是在房市寒冬又潑了桶冷水，房地產如果真的出大事，民怨也會起。

謝坤成舉「管制私法人購屋」為例說，未來民營公司要買住宅將受到管制，導致許多閒置資金無法回流進入投資市場，究竟是在防堵還是限制公司投資？且若企業要買老房子進行都更，也可能因此受限，政府又祭出檢舉獎金並採高額罰款，可能導致大家隨便檢舉，徒增困擾。

而在「限制換約轉售」的部分，草案限制預售屋、新建成屋契約讓與或轉售，卻忽略民眾個人經濟變故、工作調整或家庭等私人因素；以新建成屋轉售來說，該房產已經屬於民眾個人財產，因缺錢想轉賣卻得受到限制，恐引發極大後遺症，且政府為防止炒房，去年7月已針對5年內轉售獲利課徵35至45％重稅，現在又要修法限制，建議應針對第一手契約從寬認定。

此外，對於「重罰炒作行為」的政策，謝坤成認為，草案的規範太過空泛與模糊，可能因個人主觀認定被擴張解釋，恐徒增不動產交易的糾紛。