甫確診康復的副總統賴清德，14日委請青平台基金會董事長鄭麗君代為登記，參與民進黨黨主席補選，行政院長蘇貞昌曾透露自己有「善意提醒」，告訴對方此舉有利有弊要深思，他14日表示，看到副總統願意在此時此刻扛下責任，他給予祝福和支持，未來黨務就依黨的程序來安排。

內閣改組聲浪不斷，前副總統陳建仁上午又赴政院開會，格外引發關注。蘇貞昌下午出席2023年國家永續發展獎頒獎典禮前受訪表示，陳建仁來行政院開的是政務委員林萬億主持的防癌會議，陳已經來開過很多次。至於內閣改組幅度大小內容如何，上次已跟大家報告，在立法院會期結束後，他會和總統討論定案，再與社會大眾報告。

此外，行政院本周四院會擬通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法修正草案，排除黑金槍毒、國安犯罪、重罪重刑及賄選前科等4類人參選公職，不過藍綠立委皆憂心修正草案有侵害人民參政權之虞，可能違憲。

蘇貞昌表示，總統副總統選舉罷免法中也有相關的規定，當前排黑是全民共識，政府回應人民期待，將其明文規定，希望各政黨全力支持，從議長、副議長提名開始做，不要說一套做一套，台灣才能向上提升。