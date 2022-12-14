男女交往價值觀相同才能走得長久，一名女網友表示，男友很喜歡用精品，為了帶她出門有面子，也買了一個精品包給她，但她覺得精品包價格太貴捨不得用，某次男友帶她和朋友吃燒烤，她來不及換包包慘遭對方碎念，她無奈地說「背平價包包錯了嗎？」貼文引發網友熱議，「價值觀差太多了，妳是他的配件嗎？」

原PO昨（13）日於論壇《Dcard》指出，男友用的都是國際精品，男友為了面子，也買了一個精品包給她。原PO表示，日前男友突要她一起參加朋友聚餐吃燒烤，因為太臨時導致她來不及換包包，就背著自己平常習慣用的包包出門。

原PO說，飯後回家路上被男友碎念很久，「妳背這什麼東西？有名牌幹嘛不用？」她認為自己買的包包都很好用，反而是男友買的包，因為價格太貴，很怕弄髒或損壞，所以捨不得背出門，她無奈地說，「背平價包包錯了嗎？光看牌子就決定一個人的價值嗎？」

原PO的心境曝光，引發網友回應，「面子？妳是他的配件還是怎樣，他打從心底就覺得名牌比較好」、「我覺得妳男友這樣很不OK，只是去吃個燒烤而已」、「講一句實話，門當戶對不是假的，妳終究會被分手」、「既然男友願意送，妳就大方的用啊，壞了再叫他買新的就好」、「價值觀差太多了，如果沒有改善不建議走到結婚」。但也有人說原PO背的包包很醜，「是妳的包包太醜」、「妳平常用的包真的很沒質感」。