Gvardiol complètement détruit par Messi c’est absolument délirant… 😱pic.twitter.com/PC0eZdpTeM — Media Parisien (@MediaParisien) December 13, 2022

克羅埃西亞本屆表現優異，阻止了「森巴軍團」巴西與阿根廷的對決組合，硬是以PK戰擠進準決賽，最終遭到梅西（Lionel Messi）、阿瓦雷茲（Julian Alvarez）3度破門，吞下大敗。克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）坦承對梅西的戰術失靈，「他是全世界最好的球員，他很危險、水準很高，他有技術拿出高等級的表現，這是我們本來就預期看到的，真正的梅西。」

賽前外界討論克羅埃西亞如何看守梅西，顯然在阿根廷的第3球，梅西以魔法般的腳法戲耍鐵衛葛瓦迪奧（Joško Gvardiol）。當時另一名球員看見梅西在邊線獲得1對1機會，慢慢跑著沒有立即去包夾，梅西轉身甩開葛瓦迪奧就傳中給阿瓦雷茲破門。

阿根廷此戰使用4-4-2陣型，達利奇說：「今天他們有4個中場，我們試著積極進攻（61%控球率），但是梅西有能力以1招改變戰局，他在第3顆進球就是這麼做的。」克羅埃西亞擺出4-3-3陣型以強化原本較弱的攻擊力，同時保有控球優勢，但是阿根廷兩名前鋒足以撕裂他們自豪的後防。

梅西發威誰都擋不住，克羅埃西亞雖敗猶榮，達利奇宣布他會留任克羅埃西亞總教練，備戰2024年歐洲國家盃。他也讚許這一代子弟兵本屆世足賽的表現，部分球員已到待退年齡，「我們以他們的成就為榮，現在我們還必須爭取第3名（季軍戰）。」