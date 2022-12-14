亞洲開發銀行（ADB）下調今明兩年亞洲發展中經濟體的成長預測，因該地區面臨俄烏衝突、大陸防疫政策和全球經濟放緩等持續不利因素的衝擊。同時，大陸的經濟仍然受到疫情及房地產市場疲軟的影響，該行預計大陸的成長較先前預期更慢，分別下修今年和明年經濟成長為3％和4.3％。

香港《信報》報導，亞銀在其《亞洲發展展望》報告的補充報告中預計，2022年亞洲發展中經濟體的成長率將放緩至4.2％，略低於9月時預測的4.3％，為第5次下調該展望。明年預計成長4.6％，也低於此前預測的4.9％。這些經濟體中也包括中國和印度。

亞銀在報告中稱，亞太地區將持續復甦，但全球狀況不斷惡化，可能預示著在此送舊迎新之際，本地區的成長形勢正有所減弱。

該行預計，大陸的成長可能會比之前預期的還要更慢，今年和明年分別成長3％和4.3％，低於此前預測的3.3％和4.5％。大陸的經濟活動仍然受到零星的新冠疫情爆發、動態清零政策以及房地產市場持續疲軟的影響。

次一級區域的成長前景則憂喜參半，東南亞和中亞2022年預測上調，而東亞今明兩年的預估因中國經濟疲軟而下調。

亞銀表示，該地區的消費通膨可能會有所緩解，目前預計今年通膨率為4.4％，之前預估為4.5％，2023年為4.2％。

亞銀還警告稱，由於俄烏衝突可能使大宗商品價格再次飆升、刺激全球通膨並引發進一步的貨幣緊縮，因此成長前景面臨的風險依然存在。