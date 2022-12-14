過去長期擔任幼教老師的廖秀金，退休後投入竹南消防宣導志工行列，每年偕同志工隊友們在竹南鎮各級學校、社區宣導防火避難知識，因而成功讓國小學童及高中女生在火場中安全逃生，廖秀金更首創苗栗縣小小消防營，日前榮獲消防署全國優秀防火宣導志工榮譽，也是該分隊成立23年以來的第4人，廖秀金謙虛表示，只是代表獲獎，榮耀歸於全分隊共享。

竹南宣導分隊副分隊長廖秀金（中）榮獲消防署全國優秀宣導志工。（謝明俊攝）

出生頭份市的廖秀金，早年學習音樂，後來投身幼教業，在竹南鎮幼兒園工作長達10餘年後退休，經由縣議員陳碧華的介紹下，於2010年加入竹南婦女防火宣導分隊，開啟了她投身防火志工的一頁，在廖秀金認真努力的奉獻，以及全體隊員的肯定下，目前擔任竹南義消宣導分隊副分隊長，是繼分隊長許桂梅在2019年榮獲消防署全國優秀宣導志工後，全分隊獲此獎項的第4人，而竹南宣導分隊在成立23年間，前後有4人獲獎肯定，更顯示分隊認真投注宣導工作成效受到肯定。

竹南宣導分隊副分隊長廖秀金榮獲消防署全國優秀宣導志工。（謝明俊攝）

廖秀金與宣導分隊全體成員，每年都會依照排程，前往竹南鎮各高中、國中小學及幼兒園，以及各社區等做防火及緊急避難宣導，期望將最有效的防火、避難知識教導給每個民眾，希望能在危急的時候派上用場。

去年7月間，竹南鎮一棟3樓透天民宅發生火警，陳姓屋主女兒一度受困3樓後側房間，陳女因先前曾聽過竹南義消宣導分隊的講解，遇到火警如果無法及時脫離火場時，應緊閉房門，避免濃煙進入房間，等候消防人員前來救援，陳女因而順利隔絕濃煙危害，安全等到消防人員到來救出火場。

廖秀金與全體宣導分隊人員每次只要聽聞有民眾因她們的宣導而安全獲救，都會高興得不得了，直稱又完成功德一件，也讓她們更堅定地繼續這項工作，期望藉此能救助更多民眾。

苗栗縣消防防宣大隊長蔡麗卿非常重視消防宣導工作。（苗栗縣消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

廖秀金因過去曾在幼兒園工作，所以特別注重幼兒正確防火知識的教導，在接任副分隊長後，規畫了幼兒小小消防營，邀請鎮內所有幼兒園小朋友一起來參加，親手設計許多有趣的遊戲關卡及道具，讓小朋友們在歡樂趣味的遊戲中學習防火避難觀念。

擔任苗栗縣防宣大隊長的縣長夫人蔡麗卿，在得知竹南宣導分隊的小小消防營活動，不僅親自參加活動，還鼓勵分隊長許桂梅及廖秀金等幹部，主動推廣至其它分隊，廖秀金等協助在消防局第3大隊所屬頭份宣導分隊等3個分隊推廣小小消防營，讓消防觀念從小做起。

竹南宣導分隊分隊長許桂梅曾於2019年榮獲消防署全國優秀宣導志工。（謝明俊攝）

消防局第2大隊長曹春風在獲悉廖秀金榮獲全國優秀宣導志工後，與有榮焉，立即在大隊部貼出紅榜恭賀，並期望透過無限民力的協助下，讓更多民眾學習正確的消防避難觀念，有效減少生命財產損失。