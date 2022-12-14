網友爆料，我食藥署針對邊境查驗，同樣有要求提供食品原料及萃取物的詳細製程與成分比例。（圖／翻攝自衛福部食藥署「食品及相關產品申請查驗常見應補件態樣及補充文件種類一覽表」）

食藥署官網上的「食品及相關產品申請查驗常見應補件態樣及補充文件種類一覽表」於2020年8月11日發布。（圖／翻攝自衛福部食藥署官網）

台灣水產品、加工食品、飲品等，近日陸續遭大陸禁止輸入，佳德糕餅稱因補件內容涉及配方機密，喊出「始於台灣、深耕台灣」，引起各界議論。但有網友查到，我衛生福利部食品藥物管理署公告的邊境措施中，同樣有要求須提供食品原料及萃取物的成分比例，引起其它網友暴動熱議。

食藥署今（14）日公開「輸大陸食品生產企業註冊申請書」，在第7點的「原料／配料信息」中，確實有要求提供「該原料／配料在產品中占比」；但要求公布原料、配料占比，是否就等同於須提供配方？衛福部長薛瑞元則說，有些人認為相同，但也有人認為不一樣，因此就看業者如何解讀。

不過PTT鄉民「kaky」今日在八卦板指出，依食藥署邊境查驗專區的加工食品及相關產品管制措施，有提供一份「食品及相關產品申請查驗常見應補件態樣及補充文件種類一覽表」，針對食品安全性的部分，也有要求需提供食品原料及萃取物的詳細製程與成分比例。

kaky質疑，「食藥署這個表格的目的，是食安還是意在廠商機密啊？還是有台灣價值的是食安，沒有的就是偷配方？我們去WTO抗議時，要說綠能你不能嗎？」

其他網友紛紛回應說「食品輸入必填，因為別國也怕黑心食品啊」、「台灣自己也有同樣要求的話，那看到大陸有就疑神疑鬼，說是要偷技術完全說不過去」、「你要害人家網頁關閉文件下架了」。

經《中時新聞網》今下午上衛福部食藥署網站查詢，確如該網友所言，我方也有要求提供成份比例的類似規定。