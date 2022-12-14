台北市政府7月19日舉辦2022台北上海城市論壇，由於議會曾下但書要求若共機、共艦持續擾台，不得動支預算，台北市長柯文哲堅持舉辦引發議員不滿，透過議會決議要柯文哲自行埋單，但柯卸任在即，被發現悄悄以公共關係大陸事務費用核銷107萬元，藍綠議員齊聲痛批柯文哲並追究其政治責任，柯文哲今（14）受訪再爆氣，再提警察局監視器案嗆聲，就算我不當台北市長，你們敢每年讓台智光多領8400萬，我每天在外面放炮。

柯文哲以公費核銷雙城論壇107萬預算，再次點燃與議會的戰火，加上柯文哲日前曾大動作召開記者會，痛批議會圖利警察局監視器廠商台智光，導致台北市一年多出8600萬支出，10年則多8.6億。柯昨日就先嗆議員「8.6億不去處理，處理那個107萬的」。

而柯文哲今下午前往視察市定古蹟「臺北工場」修復工程，會後受訪再被問到雙城論壇經費問題，柯文哲再度爆氣嗆聲，我跟你講，就算我不當台北市長，你們敢每年讓台智光多領8600萬，我每天在外面放炮。