面對2050淨零浪潮，唯有透過產品的碳足跡盤查，才能有效尋找減少碳排放的切入點。中聯資源公司(以下簡稱：中聯資源)近日完成國際第三方驗證機構英國標準協會(BSI)查核，公司全品項產品及服務皆獲得碳足跡查證，同時亦榮獲TCFD(氣候相關財務揭露)最高評級「Level-5:Excellence」，獲國際機構高度肯定。

中聯資源早於2010年通過5項產品的碳足跡計算，並提供環保署作為國家碳足跡係數資料參考。

為持續強化碳足跡管理機制及產品標示，並積極參與整體產業鏈低碳轉型，中聯資源透過獨立權威驗證機構BSI進行碳足跡盤查作業，全台各地包含高雄廠、台中廠、彰化廠及苗栗廠等共16個廠區全體動員執行盤查作業。

包含新型高爐水泥、氣冷轉爐石級配料及氣冷高爐石級配料共19項公司產品全數通過碳足跡盤查，並將查證結果配合環保署於相關網站揭露，有利後續減碳技術開發及製程優化，為未來邁向淨零碳排奠定良好的基礎。

日漸加劇的極端氣候推動近年減碳浪潮，中聯資源為強化對氣候變遷之因應能力，今年亦導入TCFD，並依循「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標和目標」四大面向建立風險架構，以鑑別氣候變遷對營運之潛在衝擊，進一步提出相關應對策略。

面對淨零浪潮，中聯資源不僅近期完成南部研磨廠燃煤轉換天然氣之建置工程，亦規劃制定減碳及碳中和路徑圖，設定2050達成碳中和目標。(記者張雅雲/高雄報導)